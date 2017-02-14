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В развлекательный курорт «Приморье» будут заезжать по «Золотому мосту»

Яркий и узнаваемый объект станет визитной карточной всего проекта
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Главный въезд на территорию интегрированного развлекательного курорта «Приморье» будет выглядеть как уменьшенная копия Золотого моста во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.  

Мосты для Приморского края несут особую символику, ведь Владивосток позиционируется, как «ворота в Азию». Поэтому выбор концепции дизайна вполне очевиден и оправдан для поддержания имиджа Приморского края на международном туристическом рынке.

Отметим, конструкция будет расположена на участке дороги, который сейчас является основным въездом в игорную зону. По задумке разработчиков, конструкция моста будет одинаково эффективно работать на восприятие гостей, двигающихся как со стороны аэропорта, так и со стороны Владивостока.

Несмотря на то, что концепция одобрена экспертами и инвесторами, жители и гости Приморья могут обратиться в департамент туризма Приморского края и внести свои предложения в проект.

Напомним, что первый эскиз мостов во Владивостоке был создан еще в 1906 году. А сегодня Владивостокские мосты пользуются мировой популярностью и, как известно, они будут изображены на новой денежной купюре номиналом в две тысячи рублей.

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