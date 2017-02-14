Памятный митинг пройдет во Владивостоке

Приглашаются все желающие жители и гости города

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Завтра, 15 февраля, в 14 часов у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов (проспект 100-летия Владивостока, 103), пройдёт памятный митинг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Принять участие в мероприятии и отдать дань памяти погибшим героям приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в этот день у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, соберутся представители ветеранских организаций, молодежь, родственники и друзья погибших героев.

«В рамках памятного митинга пройдёт также церемония вручения заслуженным владивостокцам медали Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». А в завершение мероприятия к памятнику возложат венки и цветы», - рассказал Сергей Кондратенко, председатель городского совета ветеранов.