Стало известно, какие города для отдыха выбирает молодежь России

Люди до 30 лет предпочитают Москву

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Специалисты выяснили, в каких городах предпочитает отдыхать российская молодежь до 30 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

На первом месте оказалась столица России - Москва. Вторую строчку рейтинга занял город Сочи, затем Симферополь. Далее следуют культурная столица России - Санкт-Петербург и Краснодар соответственно. Завершают рейтинг любимых мест для путешествий Минеральные Воды, Калининград, Ростов-на-Дону и Казань.

Среди зарубежных городов российская молодежь предпочитает Париж. Популярны также Рим, Прага Тбилиси и другие города.