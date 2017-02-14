​«Адмирал» проиграл с разгромным счетом 12:19, 14 февраля ​«Адмирал» проиграл с разгромным счетом
День святого Валентина: Какие сюрпризы подготовили приморцы для своих половинок? 12:04, 14 февраля День святого Валентина: Какие сюрпризы подготовили приморцы для своих половинок? (Эксклюзив)
​В Приморье 11:52, 14 февраля ​В Приморье "разули" дорогостоящий автомобиль (Фото)
Новостная лента
Февраль, 14 вторник
13:12
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
13:12
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
13:11
Международный день презерватива: о чём важно помнить при близких контактах? Видео
13:00
Стало известно, какие города для отдыха выбирает молодежь России
12:49
Более 1200 водителей «поймали» за пьяную езду в Приморье
12:38
Сегодня во Владивостоке состоится выездной семинар школы «Управдом»
12:27
Дневной сон ускоряет развитие речи, - ученые
12:19
​«Адмирал» проиграл с разгромным счетом
12:04
День святого Валентина: Какие сюрпризы подготовили приморцы для своих половинок? Эксклюзив
11:52
​В Приморье "разули" дорогостоящий автомобиль Фото
11:42
ФК «Луч-Энергия» снова оказался в подвешенном состоянии Видео
11:27
Декларационная кампания 2017: кто обязан отчитаться о доходах?
11:16
Проблемой угольной пыли в Находке заинтересовались активсты ОНФ
11:10
Известный рэпер из Владивостока получил реальный срок за 18 кг гашиша
11:00
Приморский браконьер ответит за забой животных Фото
10:48
В финал дальневосточного турнира по киберспорту Sunrise Challenge вышли владивостокцы
10:36
Новая книга о Владивостоке и других мужчинах! Видео
10:23
Приморец пытался провезти боеприпасы через границу
10:12
В день всех влюбленных «Ростелеком» предлагает посмотреть фильмы о любви
10:00
В Приморье зафиксировано 14 возгораний
09:49
Сотрудники полиции «купили» у приморцев шкуру тигра
09:44
В Свободном порту Владивосток появился новый резидент
09:36
Почти 40 подростков подрались из-за одной девушки во Владивостоке Видео
09:29
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:18
Евро достиг критического минимума Эксклюзив
09:14
Московский авиарейс задерживают в аэропорту Владивостока
09:11
Владивостокская автоледи отправила мужчину в больницу Эксклюзив
09:09
Гороскоп на 14 февраля
08:27
Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 февраля Адреса
08:04
Во Владивостоке сегодня -3 °C
08:02
МФЦ Владивостока приглашает на выставку творческих работ
07:20
Юные владивостокцы их родители приобщаются к творчеству Фото
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4082 (21) от 14 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сняли звезду и отправили в шредер
«Эру-ГЛОНАСС» подтолкнут митингом
Миллион за «Крейсера»
Новая система расчета ОДН стала поводом для спора
Работу управляющих компаний проверяют во Владивостоке
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Стало известно, какие города для отдыха выбирает молодежь России

Люди до 30 лет предпочитают Москву
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Специалисты выяснили, в каких городах предпочитает отдыхать российская молодежь до 30 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. 

На первом месте оказалась столица России - Москва. Вторую строчку рейтинга занял город Сочи, затем Симферополь. Далее следуют культурная столица России - Санкт-Петербург и Краснодар соответственно. Завершают рейтинг любимых мест для путешествий Минеральные Воды, Калининград, Ростов-на-Дону и Казань.

Среди зарубежных городов российская молодежь предпочитает Париж. Популярны также Рим, Прага Тбилиси и другие города.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Более 1200 водителей «поймали» за пьяную езду в Приморье
12:49, 14 февраля 2017 Более 1200 водителей «поймали» за пьяную езду в Приморье

11 автолюбителей попали под уголовную ответственность

Сегодня во Владивостоке состоится выездной семинар школы «Управдом»
12:38, 14 февраля 2017 Сегодня во Владивостоке состоится выездной семинар школы «Управдом»

Следующий семинар школы «Управдом» на эту же тему состоится в четверг, 16 февраля

Декларационная кампания 2017: кто обязан отчитаться о доходах?
11:27, 14 февраля 2017 Декларационная кампания 2017: кто обязан отчитаться о доходах?

арушение срока представления налоговой декларации влечет взыскание штрафа

Проблемой угольной пыли в Находке заинтересовались активсты ОНФ
11:16, 14 февраля 2017 Проблемой угольной пыли в Находке заинтересовались активсты ОНФ

Местные жители жалуются на ухудшение своего здоровья

В финал дальневосточного турнира по киберспорту Sunrise Challenge вышли владивостокцы
10:48, 14 февраля 2017 В финал дальневосточного турнира по киберспорту Sunrise Challenge вышли владивостокцы

В последней, очной части турнира по League Of Legends встретятся команды "Пенсионеры" и "Satsugai" из приморской столицы

В день всех влюбленных «Ростелеком» предлагает посмотреть фильмы о любви
10:12, 14 февраля 2017 В день всех влюбленных «Ростелеком» предлагает посмотреть фильмы о любви

На сегодняшний день сервис насчитывает более 2500 фильмов и сериалов

Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:29, 14 февраля 2017 Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание