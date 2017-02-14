Стало известно, какие города для отдыха выбирает молодежь России

Специалисты выяснили, в каких городах предпочитает отдыхать российская молодежь до 30 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.
На первом месте оказалась столица России - Москва. Вторую строчку рейтинга занял город Сочи, затем Симферополь. Далее следуют культурная столица России - Санкт-Петербург и Краснодар соответственно. Завершают рейтинг любимых мест для путешествий Минеральные Воды, Калининград, Ростов-на-Дону и Казань.
Среди зарубежных городов российская молодежь предпочитает Париж. Популярны также Рим, Прага Тбилиси и другие города.