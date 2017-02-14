Сокращенный рабочий день положительно влияет на здоровье человека, - ученые

Также лучше становится и эффективность труда

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Ученые из Швеции в ходе исследования выяснили, что переход на сокращенный рабочий день положительным образом отразится на эффективности сотрудников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные новости.

Специалисты провели исследование, которое длилось два года, а его участниками стали 70 сотрудников дома престарелых, которые работали не восемь часов, как принято, а шесть, то есть по сокращенному графику. При этом изменений в объемах заработной платы не наблюдалось.

По словам специалистов, в таких условиях трудиться граждане начали более эффективно, но при этом непосредственно работодатель никакой выгоды для себя не почувствовал. Когда же граждан обратно перевели на работу по восемь часов, они начали жаловаться на ухудшение самочувствия.

Результат, что благодаря сокращенному рабочему дню сотрудники на 10% реже брали больничный, что позволяло работодателю сэкономить на покрытии расходов. Также повысилось количество мероприятий, организовываемых для пациентов, а именно на 85%. Работа по шесть часов хорошо отражается на здоровье и эффективности труда