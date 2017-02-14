Сегодня во Владивостоке состоится выездной семинар школы «Управдом»

Следующий семинар школы «Управдом» на эту же тему состоится в четверг, 16 февраля

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются занятия в школе жилищного просвещения «Управдом». Сегодня, 14 февраля, выездной семинар «Управдома» состоится в школе №11 по адресу: проспект Красного Знамени, 123, сообщает РИА V ladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Тема семинара: «ОДН как плата за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества многоквартирного дома». Докладчиком мероприятия выступит Игорь Курсаков, главный специалист информационного отдела МКУ «УРЦ г. Владивостока», член НП «Домовой контроль».

Начало семинара в 18.30, вход свободный.

Следующий семинар школы «Управдом» на эту же тему состоится в четверг, 16 февраля. Он пройдет в общеобразовательной школе №33 (ул. Сахалинская, 23а). Начало в 18.30.

Для справки:

Школа «Управдом» организована администрацией Владивостока для того, чтобы научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. Подать заявку на обучение в школе «Управдом» можно по электронной почте shevchenko@vlc.ru. Школа работает бесплатно.