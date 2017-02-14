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Спорт

​«Адмирал» проиграл с разгромным счетом

«Моряки» потерпели поражение в Ярославле
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокский «Адмирал» 13 февраля проиграл с разгромным счетом «Локомотиву»  в Ярославле в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает РИА VladNews. Итог игры: «Локомотив» – «Адмирал» (6:1).

Как отметил после матча главный тренер "моряков" Александр Андриевский: "Очки нужны и нам, и «Локомотиву», хотя мы решаем разные задачи: они за лучший посев борются, мы – за попадание в плей-офф. Всем очки нужны. Нам не удался первый период, немножко осторожно начали, много вольности позволяли сопернику. До четвертого гола более-менее сражались, но он нас придавил, надломил – после этого хозяев уже было не остановить. Впереди у нас две игры и нужно приложить все силы, чтобы попасть в плей-офф".

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