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Общество

Какой сегодня праздник: 14 февраля - Международный день дарения книг

Праздник отмечается пятый год
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

14 февраля известен, прежде всего, как День святого Валентина или День всех влюбленных, однако это не единственный праздник сегодня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В этот день ежегодно, начиная с 2012 года, отмечается Международный день дарения книг (International Book Giving Day).

День дарения книг – праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа, то есть инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США.

Следует уточнить, что Эмми Бродмур – мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы – почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению на свет нового значимого праздника.

Тогда Эмми обратилась к знакомым блоггерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнерам по сайту, и инициировала в 2012 году ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг.

Таким образом, вопрос маленького ребенка, а также инициатива и активная позиция его матери были подхвачены миллионами людей по всему миру, что и способствовало становлению этого праздника в качестве Международного дня.

В этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным причинам ограничены. Однако следует заметить, что не только дети любят читать. В настоящее время очень много взрослых людей, которые понимают и ценят книгу как предмет не только материальной, а в первую очередь, духовной ценности, ценят те чувства и эмоции, которые дарит читателю автор.

В России к празднованию Международного дня дарения книги помимо рядовых граждан подключились и многие библиотеки. Рост популярности праздника способствует тому, что к участию в его проведении, возможно, подключатся книжные торговые сети, сайты по продаже книжной продукции, а также благотворительные организации.

Организаторы и активисты просят всех небезразличных людей бережно относиться к книге, не забывать о том, что, к сожалению, даже сегодня в мире не каждый человек имеет возможность свободно познакомиться с книгой. В частности, есть детские дома, приюты, интернаты, больницы, где находятся оставленные родителями дети. Принесите туда книги, которые прочитаны или не востребованы по причине подросших в семье детей, и подарите эти книги, а в замен вы увидите в глазах ребенка радость

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