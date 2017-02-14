Более 1200 водителей «поймали» за пьяную езду в Приморье

11 автолюбителей попали под уголовную ответственность

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

С начала года сотрудники полиции привлекли к ответственности 649 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 594 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 11 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 100 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. За неделю нетрезвые водители спровоцировали четыре ДТП, в которых пострадали 4 человека. Аварии произошли в Спасском, Надеждинском, Черниговском районах, Лесозаводском городском округе.

Так, 6 февраля в селе Воскресенка Спасского района был совершен наезд на пешехода. Водитель с места происшествия скрылся. 17-летний подросток госпитализирован с переломом бедра. Позже, в результате розыска водитель был установлен и задержан. Им оказался 32-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения. В 2016 году он привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, отбыл наказание в виде ареста 10 суток. На этот раз в отношении гражданина составлены административные материалы за оставление места ДТП и управление транспортным средством в состоянии опьянения и без права управления.

В Лесозаводске 10 февраля на автодороге Лесное-Лесозаводск-Тихменево водитель автомашины Сузуки Свифт при движении в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Хонда Одиссей. В ДТП пострадал водитель Сузуки Свифт, который получил ссадины и ушибы.

В Надеждинском районе 11 февраля на 11 км автодороги п.Новый-Де-Фриз-Седанка 31-летний водитель Ниссан Либерти совершил наезд на припаркованную на краю проезжей части автомашину Исудзу Эльф. От удара Исудзу откинуло на стоящего рядом мужчину – вышедшего из автомашины пассажира. В результате потерпевший получил перелом бедра. Установлено, что водитель Либерти находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.