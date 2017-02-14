ТС стоит на кирпичах

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Приморцы не побоялись снять колеса с Mercedes CLS, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел во Владивостоке. Как сообщают очевидцы, в районе улицы Вязовая на кирпичах и без колес стоит дорогой автомобиль марки Mercedes CLS. Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, еще вчера это транспортное средство передвигалось по улицам города. В комментариях шутят на тему того, что на автомобиль нанесен оракал одной из популярных сетевых компаний.

"Мне кажется, если бы этой надписи не было ,то колеса бы не сняли", - поделился своим мнением подписчик.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.