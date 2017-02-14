Международный день презерватива: о чём важно помнить при близких контактах?

Один из способов защиты

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Цель такой даты – рассказать сексуально-активным людям о презервативе как о надежном методе контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.