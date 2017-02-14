Дневной сон ускоряет развитие речи, - ученые

У детей начинает лучше работать память

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что дневной сон ускоряет развитие речи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 39 детей в возрасте 3-х лет. Малышей разделили на две группы: первая – регулярно спала днем, а вторая наоборот.

В ходе эксперимента детей обучали новым глаголам. Результат показал, что те, кто спал после обучения, запоминали куда лучше информацию, чем те, кто не отдыхал днем.

По словам специалистов, сон приводит к консолидации памяти. Поэтому недостаточное количество сна в сутки, может привести к различным негативным последствиям, как к психологическим, так и к физическим. Всего ребенку необходимо около 10-12 часов пребывания во сне за 24 часа.

Также ученые выяснили, что взрослым следует спать не более часа днем, так как сон может стать причиной появления сахарного диабета. А сонливость днем уже может свидетельствовать о развитии сахарного диабета, поэтому обязательно следует обратить к врачу, чтобы узнать причину.