​«Адмирал» проиграл с разгромным счетом 12:19, 14 февраля ​«Адмирал» проиграл с разгромным счетом
День святого Валентина: Какие сюрпризы подготовили приморцы для своих половинок? 12:04, 14 февраля День святого Валентина: Какие сюрпризы подготовили приморцы для своих половинок? (Эксклюзив)
​В Приморье 11:52, 14 февраля ​В Приморье "разули" дорогостоящий автомобиль (Фото)
Новостная лента
Февраль, 14 вторник
13:12
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
13:12
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
13:11
Международный день презерватива: о чём важно помнить при близких контактах? Видео
13:00
Стало известно, какие города для отдыха выбирает молодежь России
12:49
Более 1200 водителей «поймали» за пьяную езду в Приморье
12:38
Сегодня во Владивостоке состоится выездной семинар школы «Управдом»
12:27
Дневной сон ускоряет развитие речи, - ученые
12:19
​«Адмирал» проиграл с разгромным счетом
12:04
День святого Валентина: Какие сюрпризы подготовили приморцы для своих половинок? Эксклюзив
11:52
​В Приморье "разули" дорогостоящий автомобиль Фото
11:42
ФК «Луч-Энергия» снова оказался в подвешенном состоянии Видео
11:27
Декларационная кампания 2017: кто обязан отчитаться о доходах?
11:16
Проблемой угольной пыли в Находке заинтересовались активсты ОНФ
11:10
Известный рэпер из Владивостока получил реальный срок за 18 кг гашиша
11:00
Приморский браконьер ответит за забой животных Фото
10:48
В финал дальневосточного турнира по киберспорту Sunrise Challenge вышли владивостокцы
10:36
Новая книга о Владивостоке и других мужчинах! Видео
10:23
Приморец пытался провезти боеприпасы через границу
10:12
В день всех влюбленных «Ростелеком» предлагает посмотреть фильмы о любви
10:00
В Приморье зафиксировано 14 возгораний
09:49
Сотрудники полиции «купили» у приморцев шкуру тигра
09:44
В Свободном порту Владивосток появился новый резидент
09:36
Почти 40 подростков подрались из-за одной девушки во Владивостоке Видео
09:29
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:18
Евро достиг критического минимума Эксклюзив
09:14
Московский авиарейс задерживают в аэропорту Владивостока
09:11
Владивостокская автоледи отправила мужчину в больницу Эксклюзив
09:09
Гороскоп на 14 февраля
08:27
Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 февраля Адреса
08:04
Во Владивостоке сегодня -3 °C
08:02
МФЦ Владивостока приглашает на выставку творческих работ
07:20
Юные владивостокцы их родители приобщаются к творчеству Фото
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4082 (21) от 14 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сняли звезду и отправили в шредер
«Эру-ГЛОНАСС» подтолкнут митингом
Миллион за «Крейсера»
Новая система расчета ОДН стала поводом для спора
Работу управляющих компаний проверяют во Владивостоке
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Дневной сон ускоряет развитие речи, - ученые

У детей начинает лучше работать память
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что дневной сон ускоряет развитие речи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 39 детей в возрасте 3-х лет. Малышей разделили на две группы: первая – регулярно спала днем, а вторая наоборот.

В ходе эксперимента детей обучали новым глаголам. Результат показал, что те, кто спал после обучения, запоминали куда лучше информацию, чем те, кто не отдыхал днем.

По словам специалистов, сон приводит к консолидации памяти. Поэтому недостаточное количество сна в сутки, может привести к различным негативным последствиям, как к психологическим, так и к физическим. Всего ребенку необходимо около 10-12 часов пребывания во сне за 24 часа.

Также ученые выяснили, что взрослым следует спать не более часа днем, так как сон может стать причиной появления сахарного диабета. А сонливость днем уже может свидетельствовать о развитии сахарного диабета, поэтому обязательно следует обратить к врачу, чтобы узнать причину.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В скором времени люди перестанут заниматься сексом, - ученые
13:07, 13 февраля 2017 В скором времени люди перестанут заниматься сексом, - ученые

Люди начинают жить в мире фантастики

Есть перед телевизором вредно для здоровья, - ученые
12:03, 13 февраля 2017 Есть перед телевизором вредно для здоровья, - ученые

У людей начинаются проблемы с лишним весом

Социальные сети действуют на людей, как наркотик, - ученые
09:22, 13 февраля 2017 Социальные сети действуют на людей, как наркотик, - ученые

Специалисты изучили мозговую активность людей

Стресс вызывает рак у мужчин, - ученые
17:01, 12 февраля 2017 Стресс вызывает рак у мужчин, - ученые

Исследование британских ученых

Стало известно, кто не способен похудеть
12:24, 12 февраля 2017 Стало известно, кто не способен похудеть

Выяснилось, что вес зависит не только от желания и силы воли

Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые
22:32, 11 февраля 2017 Любовь помогает людям побороть депрессию, - ученые

Признания в чувствах повышает людям самооценку

Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья
19:32, 11 февраля 2017 Эксперты назвали пять доступных суперпродуктов для здоровья

Что нужно есть, чтобы сохранить молодость