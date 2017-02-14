Известный рэпер из Владивостока получил реальный срок за 18 кг гашиша

Никита Ост получил 6 лет лишения свободы

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Красногорский городской суд Московской области вынес приговор двум участникам рэп-группы «Рыночные отношения» за попытку сбыть 18 килограмм гашиша, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The Flow.

29-летний участник рэп-группы из Владивостока Никита Ост получил 6 лет колонии, его соучастник Сергей Бразилец – шесть с половиной лет. Отметим, что в декабре еще двум участникам «Рыночных отношений» — Евгению Румянцеву (Румяный) и Антону Сетенко (Сыт) — дали условные сроки в три года и семь месяцев и четыре года и четыре месяца соответственно. Им смягчили наказание, потому что они пошли на сделку со следствием.

Напомним, что в феврале 2016 года участники московской рэп-группы были задержаны с 18 килограммами гашиша.