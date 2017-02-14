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День святого Валентина: Какие сюрпризы подготовили приморцы для своих половинок?

Романтический праздник отмечают молодые влюбленные
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. В этот праздник дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и валентинки - открытки в форме сердца со стихами, любовными признаниями или пожеланиями.

Однако в России мнение о праздновании Дня всех влюбленных неоднозначное. Кто-то заранее готовится к этому дню и придумывает романтические сюрпризы для своих половинок, а кто-то считает, что в нашей стране есть свой праздник любви, который отмечается 8 июля – День любви, семьи и верности.

Накануне Дня всех влюбленных корреспондент РИА VladNews узнал, как приморцы относятся к празднику всех влюбленных, и какие сюрпризы готовят для своих половинок.

- Сегодня, 14 февраля, ровно 15 лет как мы с мужем познакомились. У нас юбилей. Да, именно на день влюбленных. Это был клуб "Наутилус", мы оба были тогда студентами. Как сейчас помню, мы с подружкой танцевали и, когда заиграл медленный танец, ко мне подошел высокий молодой человек. У нас большая разница в росте. Я услышала: «Разрешите Вас пригласить на танец», а когда подняла глаза и посмотрела на него, голова закружилась. Я сразу влюбилась! Он был курсантом ДВИМУ. Мы стали танцевать, разговаривать, я дала ему домашний номер, мобильных тогда у нас еще не было. Я ждала звонка, и через неделю он позвонил, мы встретились. Вот так все и начиналось. Через три года мы сыграли свадьбу на Новый год. Сейчас у нас трое детей. Примечательно, что в нашей семье всегда двойные даты. В этот день, так как он для нас особенный вдвойне, мы дарим друг другу подарки, вначале нашей семейной жизни это были просто открытки, которые я храню. С годами сюрпризы становились больше и больше. Самый большой сюрприз - это поездка в Сиэтл, мы летели на самолете 14 февраля и праздновали в воздухе День влюбленных! Это было шикарно! Пользуюсь случаем и говорю: "Паша, я тебя люблю!"

Жанна Ивашкина

- Мы с мужем всегда отмечаем День влюбленных. Я делаю романтический ужин со свечами. Подарки в этот день должны быть также романтические, например, парные футболки. Однажды своему мужу я сделала видеопоздравление, где была наша история любви, начиная со знакомства. На мой взгляд, День святого Валентина стоит отмечать, хотя многие и говорят, что этот праздник не наш, но я уверена, что этот день можно сделать романтическим и отвлечься от рабочих будней, главное – захотеть и не лениться. В этом году для мужа я хочу испечь кексы в форме сердечек, утром сделать романтический завтрак, а вечером – ужин.

Вероника Шатько

- На мой взгляд, День всех Влюбленных хоть и не наш праздник, но довольно милый, и может каждому подарить отличное настроение на весь день. Приятно провести время в каком-нибудь кафе вечером, сходить в кино, подарить банальные подарки – простые мелочи, которые дарят только положительные эмоции. Это легко, а милый праздник в рабочие будние – всегда здорово.

Александра Грибанова

- Для нас с молодым человеком 14 февраля – простой день. Мы не отмечаем этот праздник и не придаем ему никакого значения. Цветы, конфеты, романтический ужин, кино – все это можно сделать в любой другой день, а не ждать февраля.

Алиса Клименко

- Хоть я и не считаю 14 февраля праздником, но получать подарки – всегда приятно. Возможно, в День влюбленных мы с молодым человеком сходим в кино или проведем вместе вечер в романтической обстановке. Но я уверена, что не только раз в году стоит проявлять свои чувства, а следует это делать как можно чаще.

Анна Мельникова

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