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Общество

В финал дальневосточного турнира по киберспорту Sunrise Challenge вышли владивостокцы

В последней, очной части турнира по League Of Legends встретятся команды "Пенсионеры" и "Satsugai" из приморской столицы
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Грандфинал главного дальневосточного киберспортивного турнира Sunrise Challenge по дисциплине League Of Legends пройдет между владивостокскими командами "Пенсионеры" и "Satsugai". Как сообщает пресс-служба киберфестиваля, очная встреча команд состоится 26 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

27 января начались онлайн-отборочные по всем дисциплинам турнира. В соревновании за право выступить на очной части боролись 11 команд. Матчи проходили по системе "до двух побед". При этом проигравшая команда не вылетала из турнира сразу, а попадала в сетку проигравших, где могла продолжить борьбу за вторую путевку. В минувшее воскресенье, 12 февраля, определились первые финалисты.

В ходе отборочных матчей команда "Satsugai" не проиграла ни одной игры, выйдя в финал по сетке победителей. Тот, кто считает киберспорт исключительно мужским занятием, может обратить внимание на эту команду. Дело в том, что ее составе есть две девушки, которые хоть и не входят в основу, заявлены как игроки замены и уже помогли своей команде в ходе отборочных.

В Ходе турнира "Satsugai" обыграли и команду "Пенсионеры", которая, упав в сетку проигравших, не отдала больше ни одной победы соперникам.

— Эта команда состоит из опытных игроков, которые играют не первый год, — говорит про своих соперников капитан "Satsugai" Иван Ларёв (TairKO). — Но в последнее время они подрастеряли свою форму. Правда по ходу турнира они набирают обороты, что продемонстрировали в последних играх, и вышли в гранд финал. Уверен, что с каждым днем они будут прибавлять, и мы увидим совсем другую команду в марте.

Как говорят сами "Пенсионеры", которым, правда, всего по 22-24 года, они считали, что их "геймерское" время уже давно позади. Когда они участвовали в турнирах, у них было много свободного времени. А теперь некоторые почти женились, другие больше времени уделяют работе. Поэтому и пришло в голову название, связанное с возрастом.

— Команда "Satsugai" — сыгранные уже не первый год, сильные и уверенные в себе, — говорит капитан "Пенсионеров" Андрей Гончаренко (Hulker). — Проигрыш заставил нас пересмотреть тактику. Мы стали пересматривать записи игр, и с каждым разом замечаем, как можно было сыграть по другому и каких движений и сражений стоило избежать. Надеюсь, эти знания пригодятся и мы покажем не только зрелищную игру на сцене, но и сокрушим непобедимых Satsugai команду, ведь кому то уже пора это сделать.

Напомним, 25-26 марта 2017 года во Владивостоке встретятся самые отъявленные киберспортсмены Дальнего Востока, чтобы побороться за звание чемпионов и внушительные призовые. Организаторы Sunrise Challenge анонсировали пять дисциплин, в рамках которых будут соревноваться участники большого фестивального турнира, это Warface, CS:GO, Dota 2, League of Legends и Hearthstone.

Ранее стартовала краудфандинговая компания, которая поможет превратить Sunrise Challenge в по-настоящему масштабное мероприятие и значительно поднять его уровень. Желающие поддержать команду организаторов Sunrise Challenge могут приобрести значки и брелоки с логотипом фестиваля, премиум билеты на само событие или просто сделать взнос в общую копилку. Система платежей полностью прозрачна — все переводы отображаются на сайте. Деньги от каждого лота пойдут на автоматизированную систему отбора на мини-турнирах, создание и введение студии аналитики, создание Lounge Zone, приглашение звездного гостя и многое другое.

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