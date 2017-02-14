Приморец пытался провезти боеприпасы через границу

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Следователем отдела МВД России по Пограничному району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, обвиняемого в контрабанде боеприпасов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

35-летний житель Уссурийского городского округа не скрыл от таможенного контроля в кабине транспортного средства имеющиеся у него 203 патрона. Сотрудниками Уссурийской таможни обнаруженные патроны были изъяты. Согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются боеприпасами к гладкоствольному огнестрельному оружию.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС боеприпасов), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей.

В рамках расследования уголовного дела произведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд.