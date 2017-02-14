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Общество

В день всех влюбленных «Ростелеком» предлагает посмотреть фильмы о любви

На сегодняшний день сервис насчитывает более 2500 фильмов и сериалов
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Всем пользователям услуги «Интерактивное ТВ» доступны романтические фильмы в сервисе «Видеопрокат». Зрители могут посмотреть: «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Любовь по правилам и без», «P.S. Я тебя люблю», «Свет в океане», «Давайте потанцуем», «Мой парень – ангел», «Петербург. Только по любви», «Москва. Я тебя люблю», «Девушка мечты», «Любовь и дружба», «Между небом и землей», «Римские каникулы», «Счастливчик», «500 дней лета» и другие фильмы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Ростелекома.

На сегодняшний день сервис насчитывает более 2500 фильмов и сериалов. Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти нужную киноленту.

«Видеопрокат» – один из наиболее востребованных сервисов у наших клиентов. Контент в сервисе обновляется каждую неделю. Многие фильмы появляются сразу после показов в кинотеатрах, а некоторые российские премьеры одновременно со стартом кинопроката», – отмечает директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Гриднев.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 80 в HD-формате.

Существенное преимущество услуги – широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста. Сервис «Управление просмотром» предоставляет различные интерактивные возможности: поставить передачу на паузу, идущую даже в прямом эфире и возобновить просмотр позже. Также благодаря данному сервису можно посмотреть уже вышедшие в эфир программы из архива за три дня.

Получить подробную информацию об услугах компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте компании www.rt.ru, по единому бесплатному номеру 8-800-100-0-800, а также в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

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