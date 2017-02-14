В Свободном порту Владивосток появился новый резидент

Перевалка угля в страны АТР будет вестись через порт Ванино

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

На территории пункта пропуска Морской порт Ванино появится новый резидент Свободного порта Владивосток - угольный терминал по перевалке российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Уже подготовлены площадки для возведения пирса, а в апреле 2018 года запланировано осуществление первых поставок оборудования для строительства терминала компании «Сахатранс».

Территория терминала вынесена за пределы оживленной местности, ближайший населенный пункт - поселок Токи Ванинского района. К новому перевалочному пункту формируется транспортная инфраструктура - автомобильные пути, железнодорожная станция. Предполагается, что конструкция терминала будет оснащена современным оборудованием, позволяющим обезопасить окружающую среду от экологически вредных выбросов.

Компания «Сахатранс» уже подала заявку в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток. В рамках реализации федеральной программы поддержки экспорта начальник таможенного поста Морской порт Ванино Павел Пушкарёв организовал рабочую встречу с представителями «Сахатранс», в ходе которой проинформировал их о порядке реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», условиях помещения товаров под процедуру свободной таможенной зоны, порядке получения предварительных решений о классификации товаров и прочих особенностях таможенного законодательства, позволяющих оптимально быстро и качественно выполнить таможенные формальности.

В зоне деятельности таможенного поста Морской порт Ванино в настоящее время находятся пока две территории, на которых осуществляется перевалка угля. Это территории АО «Дальтрансуголь» и ОАО «Порт Ванино». В 2016 год более 24 миллионов тонн угля пересекли таможенную границу в регионе деятельности таможенного поста Морской порт Ванино, а с начала 2017 года в страны АТР уже отправилось более 2-х миллионов тонн.