Сотрудники полиции «купили» у приморцев шкуру тигра

На «продавцов» возбуждены уголовные дела

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

В Приморском крае сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые пытались реализовать шкуру амурского тигра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. В роли покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов.

Обвиняемый хранили шкуру тигра в гаражном боксе, расположенном в Дальнереченске и пытались продать ее за 4 млн. рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали троих жителей Дальнереченского района, которые дали признательные показания. Установлено, что в августе 2015 года в районе села Малиново обвиняемые убили тигра, затем сняли с животного шкуру и передали ее посредникам для дальнейшей реализации. При обыске у одного из задержанных изъято ружье, из которого, предположительно, было убито животное.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Причиненный ущерб превысил 1,5 млн рублей. Изъятые останки животного направлены на судебную биологическую экспертизу.