Почти 40 подростков подрались из-за одной девушки во Владивостоке

Проводится доследственная проверка

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

По факту массовой драки, которая произошла в минувшее воскресенье во Владивостоке на улице Крыгина, проводится проверка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Установлено, что 12 февраля 2017 года на ул. Крыгина в городе Владивостоке на пустыре возле супермаркета произошла драка между подростками, в которой приняло участие около 40 человек в возрасте 15-17 лет. На лицах подростков были надеты медицинские маски. В ходе драки каких-либо предметов в качестве оружия не использовалось, поэтом серьезно никто не пострадал. Накануне произошедшего двое подростков поссорились из-за девушки, вследствие чего они и решили выяснить отношения с привлечением своих друзей и знакомых и выйти «стенка на стенку».

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время опрашиваются лица причастные к произошедшему, все обстоятельства выясняются.