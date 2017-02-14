Нет денег, нет руководства, нет определенности. Футбольный клуб «Луч-Энергия» после учебно-тренировочных сборов снова оказался в подвешенном состоянии. Тем временем приморские кудоисты вернулись с Кубка Мира и привезли домой 3 награды различного достоинства. Болельщиков Владивостока также порадовали волейболистки "Приморочки". Наша команда одержала две домашние победы над курским "Политехом", сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIIIканал.
ФК «Луч-Энергия» снова оказался в подвешенном состоянии
Новости спортаВладивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.
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