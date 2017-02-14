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8 канал

Новая книга о Владивостоке и других мужчинах!

Презентация "мужской" книги состоялась в приморской столице
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

«Владивосток и другие мужчины». Книгу с таким названием презентовала приморский журналист Ольга Шипилова-Тамайо. Главные герои ее произведения – города, которые автор олицетворяет и наделяет определенными качествами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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