Новая книга о Владивостоке и других мужчинах!

Презентация "мужской" книги состоялась в приморской столице

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

«Владивосток и другие мужчины». Книгу с таким названием презентовала приморский журналист Ольга Шипилова-Тамайо. Главные герои ее произведения – города, которые автор олицетворяет и наделяет определенными качествами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.