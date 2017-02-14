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Евро достиг критического минимума

Курс валют на 14 февраля
Фото: tvc.ru Фото: tvc.ru
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.06 рубля, а евро - 61.76 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Снижение американской и европейской валюты эксперты объясняют снижением добычи нефти, способствующее повышению цен за ее баррель. Рубль, при этом, продолжает укреплять свои позиции. Снижению стоимости валют, по мнению финансистов, также способствует и опубликование отчета Международного энергетического агентства по рынку нефти, который назвал на 90% выполненными планы по сокращению добычи нефти.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в УМ-Банке за 58.32 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном банке за 57.75 рубля за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в ББР Банке за 62.50 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном банке за 61.45 рубля за один евро.

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