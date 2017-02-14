Часть Владивостока останется без света во вторник, 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Адмирала Фокина ул.1,
Айвазовского ул.10,
Батарейная ул.1,
Героев Хасана ул.28,
Инженерный пер.14А,
Каплунова ул.8,
Клевера ул.26, 3,
Ключ 3-й ул.15, 42, 9А, 4,
Ключ 5-й ул.23, 27, 29, 31, 33, 42А, 44, 46, 50, 54, 48А, 48Г, 49,
Мурманская ул.40, 42, 44, 46, 52, 54,
Нарвская ул.22, 24, 26, 28, 45, 47, 47А, 49, 51, 53,
Невельского ул.1, 3,
Некрасовская ул.74,
Никифорова ул.42, 50, 54, 56,
Светланская ул.167А, 169/171,
Тихвинская ул.31, 42, 44, 46, 48, 50,
Шевченко ул.23, 25, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 38А, 42, 44Б, 68, 70, 74, 76, 21Е, 29А, 35А, 44, 39, 44А, 54, 80, 48, 68Б, 50, 46В, 72,
Шилкинская ул.15, 19, 21.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.