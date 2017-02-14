Во Владивостоке сегодня -3 °C

Сегодня, 14 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6...+3 °C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура -1...-3 °C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2 °C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха около 0°C.