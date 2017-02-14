МФЦ Владивостока приглашает на выставку творческих работ

Работа выставки продлится до конца марта

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

В отделении МФЦ № 4 на улице Невельского во Владивостоке открылась выставка детских рисунков «Самым дорогим посвящаем!», сообщает РИА VladNews/ В преддверии двух праздников – Дня защитника Отечества и 8 Марта - ее организовала детская художественная школа № 4 при поддержке административно-территориального управления Ленинского района.

Авторами работ стали воспитанники детской художественной школы № 4. Они представили на суд посетителей МФЦ более 20 работ, выполненных в различной технике.

Это не первый совместный проект отделения с детской школой искусств. Так, в прошлом году здесь были организованы выставки «Мой любимый город» и «Осенний вернисаж».

Работа выставки продлится до конца марта по адресу: ул. Невельского, 13.