Юные владивостокцы их родители приобщаются к творчеству

Более 50 горожан участвовали в мастер-классах

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

В минувшую субботу, 11 февраля, во Дворце детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43) работал «Клуб выходного дня»., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В преддверии Дня всех влюблённых юные владивостокцы вместе с родителями приняли участие в тематических мастер-классах.

Более 50 горожан – дети и их родители - участвовали в мастер-классах по изготовлению мягкой игрушки, объемной открытки, самых разных валентинок, валянию и оригами. Вместе с педагогами Дворца детского творчества владивостокцы сделали магниты на холодильники, сшили брелоки в виде сердец, изготовили игрушки – котят из шерсти и открытки к Дню всех влюблённых.

Как отметили во Дворце детского творчества, основной целью «Клуба выходного дня» является организация семейного отдыха и совместного творчества детей и родителей. В клубе горожан ждут игры, конкурсы, развлекательно-познавательные мероприятия, экскурсии и спортивные соревнования. Подробная информация и бронирование мест по тел.: 245-68-59; 8924-234-33-53 - Елена Михайловна Старостина.