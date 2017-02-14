Административные комиссии Владивостока следят за исполнение законодательства

31 протокол был составлен на нарушителей

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

На минувшей неделе административными комиссиями города было рассмотрено 80 протоколов об административных правонарушениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Из них 31 протокол был составлен на нарушителей Первореченского района.

Так, должностным лицам двух управляющих компаний района предстоит заплатить штрафы за неубранные снег и лёд на придомовых территориях. УК «Развитие» не приняла меры по очистке прилегающих территорий ото льда по следующим адресам: ул. Адмирала Смирнова, 16, 18, ул. Адмирала Горшкова, 34, ул. Военное Шоссе, 31 и ул. Гамарника, 16. УК «Домашний уют» плохо очистила придомовую территорию по адресу пр-т Красного Знамени, 47.

За нарушение статьи 7.16 «Об административных правонарушениях в Приморском крае» - невосстановление благоустройства - штраф в размере 5000 рублей предстоит заплатить генеральному директору компании ООО «Проект Строй ВЛ». После прокладки коммуникаций к строящемуся зданию по адресу ул. Тухачевского, 62 не был закрыт котлован, не была выполнена планировка грунта, а также не было восстановлено ограждение. Стоит отметить, что эта же компания ранее привлекалась за выполнение земляных работ без разрешительного ордера.

По итогам заседаний административных комиссий нарушители законодательства заплатят более 185 тысяч рублей.