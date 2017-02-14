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Культура

«Реальность и фантазию» представили воспитанники детской школы искусств № 1 во Владивостоке

Выставка будет работать до 26 февраля ежедневно с 10 до 18 часов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Открытие выставки «Реальность и фантазия» состоялась во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Экспозиция, где свои работы представили воспитанники муниципальной детской школы искусств № 1 им. С. Прокофьева, развернулась в Приморской государственной картинной галерее (Партизанский проспект, 12).

В торжественной церемонии открытия приняли участие юные художники, их родители, преподаватели и выпускники ДШИ № 1, начальник отдела по работе с учреждениями культуры, искусства и образования управления культуры администрации Владивостока Татьяна Никонова, заведующий выставочным отделом Приморской государственной картинной галереи Сергей Заика и другие.

На выставке представлено более 100 работ учащихся художественного отделения школы - лауреатов городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов. Здесь всевозможные натюрморты и пейзажи, портреты и графические картины. Юные художники изобразили уютные тихие дворики и широкие городские проспекты, панораму береговой линии, море и острова, аппетитные фрукты, красивые цветы и домашних любимцев, портреты последнего русского императора Николая ΙΙ и летописца Нестора.

Выставка «Реальность и фантазия» организована в залах Приморской государственной картинной галереи в знак признания победы воспитанников детской школы искусств № 1 в конкурсе «Галерея – страна вдохновения», посвящённом 50-летию галереи. Как сообщили в картинной галерее, ребята показали хорошие знания в области изобразительного искусства и шедевров, представленных в галерее.

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