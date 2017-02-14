Совет молодых педагогов Владивостока готовится к конкурсу «Молодой специалист года»

Конкурс является одним из способов поддержки самых творческих и талантливых молодых специалистов

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Подготовку к конкурсу «Молодой специалист года» обсудили во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году впервые активное участие в подготовке примет совет молодых педагогов города. Это решение принято на очередном заседании совета, которое состоялось в школе № 65 (ул. Космонавтов, 15).

В работе совета приняли участие начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Марина Фролова, финалист Всероссийского конкурса «Директор школы – 2016» Оксана Нанобашвили, призёры и участники конкурса "Молодой специалист года" Анастасия Есенкова, Татьяна Дворецкая, Максим Кильчевский, Елена Крупко.

Конкурс является одним из способов поддержки самых творческих и талантливых молодых специалистов. Участвовать в нём могут учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования со стажем работы меньше трёх лет. В рамках конкурса молодые специалисты готовят презентации своей работы, пишут эссе на тему «Моя педагогическая философия» и многое другое. Итоги конкурса профессионального мастерства подводятся в декабре.

Однако подготовка к множеству конкурсных образовательных и творческих событий начинается гораздо раньше. Поэтому в ходе заседания совета молодых педагогов принято решение - создать организационный комитет по подготовке к конкурсу «Молодой специалист года». В состав оргкомитета войдут и примут активное участие в его подготовке представители совета – участники и призёры конкурса прошлых лет.

В ближайшее время совет молодых педагогов представит в управление по работе с муниципальными учреждениями образования свои предложения – участников конкурса молодых специалистов 2017 года ждут новые интереснейшие испытания.

Кроме того, присутствующие обсудили развитие наставничества, рекрутинговую работа со студентами, участие молодых учителей в городских научных конференциях, взаимодействие с родителями и многое другое.

Напомним, совет молодых педагогов Владивостока был создан в 2016 году инициативной группой молодых специалистов городских школ во время подготовки к саммиту образовательных организаций «Владивосток-территория столичного образования». Возглавляет совет учитель математики школы № 61 Елена Крупко.