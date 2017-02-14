Лекции для садоводов и огородников продолжают собирать десятки слушателей

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Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются бесплатные лекции для садоводов и огородников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Дачникам рассказывают о выращивании и разведении различных культур. Организатором занятий выступает Союз садоводов при поддержке администрации города.

В минувшую пятницу, 10 февраля, занятие было посвящено калине и рябине.

«У нас в крае произрастает очень много сортов калины и рябины. Все они имеют разные свойства и разную агротехнику выращивания, - отметил Анатолий Беляков, председатель Союза садоводов Владивостока. - Поэтому по просьбе наших дачников мы и посвятили одно из занятий калине и рябине».

О том, как правильно выращивать калину и рябину, чем удобрять и как принимать плоды этих деревьев в пищу, рассказал агроном, научный сотрудник плодово-ягодной станции Анатолий Шагиахметов.

Отметим, что занятия для садоводов и огородников приморской столицы проводятся регулярно. О времени, месте и теме следующего занятия будет сообщено дополнительно.