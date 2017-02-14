Финал городского конкурса «Ещё раз про любовь» пройдёт во Владивостоке

Школьники проявили знания в самых разных областях

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

День всех влюблённых, 14 февраля, в 16 часов во Дворце детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43) состоится финал городского конкурса для школьников «Ещё раз про любовь», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Школьники пройдут литературное испытание, разыграют пантомиму и исполнят два танца - бальный 18-19 веков и танец 20-21 веков.

Как сообщили организаторы мероприятия – Дворец детского творчества и управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, в этом году в оргкомитет конкурса подано 20 заявок от общеобразовательных учреждений Владивостока.

Напомним, конкурс «Ещё раз про любовь» проходит в три этапа. Итоги первого - конкурса видеороликов «Первое свидание» - подведены в январе. Второй этап - конкурс «Интеллектуальный», где школьники проявили знания в самых разных областях – от живописи до кинематографа, состоялся 31 января.

Подробная информация по тел.: 269-56-08 - Елена Николаевна Долматова.