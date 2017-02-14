Школьники Владивостока рисуют открытки к 30-летию совета ветеранов

Торжественное собрание состоится 1 марта

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

В рамках предстоящего празднования 30-летия Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в общеобразовательных учреждениях Владивостока проходит конкурс поздравительных открыток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Победителя ждёт памятный подарок и диплом, которые будут вручены на торжественном собрании в честь юбилея Совета ветеранов.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в конкурсе поздравительных открыток принимают участие учащиеся 5 – 7-х классов общеобразовательных учреждений приморской столицы. На конкурс принимаются открытки формата А4, выполненные в любой технике. Лучшая работа будет определена ветеранами.

Напомним, что торжественное собрание, приуроченное к 30-летию Совета ветеранов, состоится 1 марта в Доме офицеров флота. Начало в 12 часов. Вход свободный.