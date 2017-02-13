Суд над строителем Приморского океанариума продолжается

Одного из свидетелей не смогли допросить из-за болезни судьи

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются судебные слушания по делу о миллиарде рублей,"пропавшем" во время строительства Приморского океанариума на острове Русский во Владивостоке, - и на заседаниях по-прежнему не скучно. Так, последний допрос свидетеля был перенесен в связи с тем,что заболел судья в Омске. Который, как оказалось, был единственным, кто мог наладить видеоконференцсвязь, сообщает корреспондент РИА VladNews. В связи с этим были внесены изменения, и прокурор зачитал часть материалов дела - а именно протоколы изъятия части финансовой, строительной и управленческой документации компании "Мостовик". Стоит отметить, что зачитывание материалов дела в части доказательств гособвинения было произведено для экономии времени. Ведь суду необходимо заслушать показания в обей сложности 75 свидетелей (на данный момент допрошены только 30 человек). В связи с этим перенос допросов способен серьезно сказаться на общей длительности процесса.

Напомним, по данному делу ответчиком является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, а истец - головная организация, Управление делами президента РФ. Одной из странностей слушаний является то, что на них никогда не присутствует представитель потерпевшей стороны: Константин Меркулов не являлся ни разу в суд, несмотря на все доставленные ему извещения.

Напомним, дело экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении последних 2 лет и 3 месяцев.

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