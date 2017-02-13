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Спорт

Патриотические кружки Владивостока приглашают на соревнования по «Лазертагу»

Мероприятие пройдет 18 февраля в 10 часов
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Региональное отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) приглашает команды патриотических клубов Приморского края принять участие в соревнованиях по военно-тактической игре «Лазертаг», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие от 14 лет и старше. Команды по «Лазертагу» должны состоять из 8 участников и их представителя. Одежда и обувь должны обеспечивать длительное нахождение на улице в условиях отрицательных температур.

Как отмечают организаторы, к проведению соревнований будут привлечены силы и средства Тихоокеанского флота (выставка вооружения и средств защиты, пункт приёма на службу по контракту, показательные выступления военнослужащих морской пехоты и многое другое).

Мероприятие пройдет 18 февраля в 10 часов по адресу: Владивосток, улица Русская, 73б, строение 12 (Приморская краевая федерация спортивного пэйнтбола). Заявки для участия в соревнованиях можно подавать в электронном виде на e-mail: 907767@mail.ru. Телефоны организаторов: 8(423) 290-77-67; 290-77-69. Заявка прилагается.

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