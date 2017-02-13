Самые актуальные события на VladNews за 13 февраля

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Пилот губернатора Приморья погиб в авиакатастрофе
На борту вертолета Robinson-66 было пять человек
Массовая авария с участием автомобиля ДПС произошла на Золотом мосту
Подробности устанавливаются
Житель Приморья беспричинно застрелил четверых незнакомцев
Мужчину ждет суд
Массовая драка в Приморье взбудоражила все заведение
Обстоятельства случившегося уточняются
Во Владивостоке подростки избили сверстника
Обстоятельства случившегося выясняются
Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС
Водители стали получать больше штрафов?
Волшебный пендель: Первая неделя проекта позади
Участницы поделились своими впечатлениями