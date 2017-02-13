Самые актуальные события на VladNews за 13 февраля

Ежедневный дайджест

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

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Пилот губернатора Приморья погиб в авиакатастрофе

На борту вертолета Robinson-66 было пять человек

Массовая авария с участием автомобиля ДПС произошла на Золотом мосту

Подробности устанавливаются

Житель Приморья беспричинно застрелил четверых незнакомцев

Мужчину ждет суд

Массовая драка в Приморье взбудоражила все заведение

Обстоятельства случившегося уточняются

Во Владивостоке подростки избили сверстника

Обстоятельства случившегося выясняются

Автолюбители Владивостока жалуются на патрули ДПС

Водители стали получать больше штрафов?

Волшебный пендель: Первая неделя проекта позади

Участницы поделились своими впечатлениями