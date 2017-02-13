Жизнь в Приморье официально подешевела

Прожиточный минимум за последний квартал 2016 года упал

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Региональный прожиточный минимум, установленный властями Приморского края по итогам IV квартала 2016 года, упал в сравнении с показателями предыдущего квартала и IV квартала 2015 года, сообщает корреспондента РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Так, постановлением администрации края от 26 января 2017 года № 23-па средний размер прожиточного минимума был установлен в размере 12 456 рублей на человека. Теперь, по официальным данным, трудоспособному гражданину требуется на жизнь 13 134 рубля в месяц, пенсионеру – 9 956 рублей, а ребенку младше 15 лет – 13 471 рубль.

Соответственно в Приморье, несмотря на ежегодную инфляцию, семьям стало нужно меньше денег на жизнь. По всей видимости, в условиях непрекращающейся инфляции жизнь в регионе волшебным образом подешевела.

Теперь семьям из двух человек нужно на 70 - 104 рубля меньше, чем в конце 2015 года (в зависимости от состава семьи). Для семей из трех человек жизнь стала экономичнее на 134 - 156 рублей. Семья из четырех человек теперь тоже меньше тратит на свои нужды: их экономия - от 174 до 198 рублей.

Однако внушительнее цифры экономичности жизни для приморцев выглядят при сравнении с показателями за III квартал 2016 года: к концу 2016 года проживание в регионе стало обходиться дешевле на 116 - 420 рублей, в зависимости от возрастного состава и численности семьи.

Отметим, что среднедушевой доход населения в крае за IV квартал 2016 года, по официальной оценке, достиг 36 120 рублей в месяц - то есть 2,9 прожиточных минимума. Эти цифры, по всей видимости, не скоро перестанут поражать воображение жителей региона.