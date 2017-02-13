Во Владивостокском Филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов состоится День открытых дверей

Ждем все желающих 18 февраля в 12:00

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокский филиал одного из лидирующих образовательных учреждений северной столицы, предоставляет жителям Приморского края возможность получить полноценное высшее образование и государственный диплом столичного ВУЗа, предлагая заочную форму обучения.

Университет ведет подготовку по наиболее популярным направлениям гуманитарного и социального профиля: экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, социально-культурная деятельность.

Помимо получения первой ступени высшего образования - бакалавриата, Владивостокский филиал ведет прием слушателей в магистратуру и аспирантуру СПбГУП (г.Санкт-Петербург).

А также по современным направлениям творческих специальностей: режиссура театра, актерское и хореографическое искусство, искусствоведение, режиссура мультимедиа-программ и другие.

В Филиале работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, также привлекаются преподаватели ведущих ВУЗов Владивостока и Приморского края.

Широко используются современные дистанционные образовательные технологии. Практикуется обучение в режиме видеосвязи – регулярно проводятся видеоконференции, где преподаватели головного ВУЗа в Санкт-Петербурге читают лекции он-лайн, дают консультации и отвечают на все вопросы студентов.

В распоряжении учащихся богатый библиотечный фонд - печатные и электронные издания, учебная, научно-популярная литература, периодические подписные издания.

В рамках получения дополнительного образования Владивостокский филиал СПбГУП предлагает программы повышения квалификации и переподготовки с выдачей соответствующего свидетельства или диплома.

Все абитуриенты могут пройти обучение по программе довузовской подготовки на курсах подготовки к ЕГЭ-тестированию. Занятия ведут преподаватели ведущих ВУЗов Владивостока. Возможна интенсивная подготовка для сдачи в досрочный период

В день открытых дверей желающие принять участие смогут посетить университет, пообщаться с преподавателями учебных кафедр, ознакомиться с условиями приема и обучения в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов и его Владивостокском филиале, получить консультацию по всем вопросам у сотрудников Приемной комиссии и представителей администрации.

Приглашаем к нам в гости всех желающих!

Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева 15,5 этаж

Телефоны:

Приемная комиссия: Приёмная директора:

8 (423) 226-69-198 (423) 222-44-04