Владивостокский КВН-щик проведал приморцев, которые лечатся от рака в Корее 17:25, 13 февраля Владивостокский КВН-щик проведал приморцев, которые лечатся от рака в Корее (Видео)
Приморцы в прошлом году чаще умирали от старости, чем в 2015-м 17:02, 13 февраля Приморцы в прошлом году чаще умирали от старости, чем в 2015-м
Пассажирка легкового авто получила травму позвоночника в аварии во Владивостоке 16:42, 13 февраля Пассажирка легкового авто получила травму позвоночника в аварии во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 13 понедельник
17:28
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
17:28
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
17:28
Пилот губернатора Приморья погиб в авиакатастрофе
17:25
Владивостокский КВН-щик проведал приморцев, которые лечатся от рака в Корее Видео
17:21
Во Владивостокском Филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов состоится День открытых дверей
17:14
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства массовой аварии во Владивостоке
17:02
Приморцы в прошлом году чаще умирали от старости, чем в 2015-м
16:53
Старшеклассников Владивостока познакомили с профессиями Фото
16:42
Пассажирка легкового авто получила травму позвоночника в аварии во Владивостоке Эксклюзив
16:36
Из центра Владивостока пропадают автомобили
16:27
Артем станет центром Владивостока? Эксклюзив
16:20
Еще один пешеход "добегался" во Владивостоке Эксклюзив
16:16
Какой сегодня праздник: 13 февраля - Всемирный день радио
16:09
Приморский боксер взял «золото» международного турнира
15:58
Жители Приморья предстанут перед судом за кражу транспортного средства
15:50
Более 100 владивостокских автомобилистов выстроились в форме сердца Видео
15:41
Генпрокуратура недовольна нарушением прав дольщиков в Приморье
15:36
Производители саке мечтают завоевать приморский рынок (18+) Эксклюзив
15:28
Более 22 тысяч заявок на Дальневосточный гектар поступило из других стран
15:15
Волшебный пендель: Первая неделя проекта позади Эксклюзив
15:03
В Приморье февраль начался с аномально теплой погоды
14:46
Молодая автоледи сбила 80-летнюю старушку на "зебре" во Владивостоке Эксклюзив
14:39
Замглавы полиции Приморья оказался "под колпаком" за неделю до обысков Эксклюзив
14:35
Проблема угольной пыли в портах Приморья действительно серьезна, - Борис Кубай
14:22
Самый экстравагантный режиссер Владивостока Сергей Руденок готовится к премьере Эксклюзив
14:19
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
14:04
Гранты в размере до 150 тысяч рублей получат 8 организации Владивостока
13:53
Мужчина из Приморья похитил денежные средства у москвича
13:42
Ветеран ВОВ замерзает в собственной квартире в Приморье
13:29
Всероссийский день зимних видов спорта отметили в Приморье Фото
13:18
Во Владивостоке горела квартира
13:14
Начинающий владивостокский водитель сбил во дворе пенсионерку Эксклюзив
13:09
Тихоокеанская коллегия адвокатов Приморского края оказывает все виды юридической помощи
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства массовой аварии во Владивостоке

Никто не пострадал
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 февраля, во Владивостоке в районе Калинина, 80 произошло массовое ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС.

Установлено, что 35-летний водитель автомашины Ниссан Дизель при спуске с кольцевой развязки Золотого моста в сторону улицы Калинина не справился с управлением. Грузовик совершил столкновение с припаркованными автомашинами Тойота Камри и патрульной автомашиной ДПС Форд Фокус. Затем автомобиль продолжил движение и столкнулся с Хонда Фит, Тойота Аксио, Тойота Витц, водители которых двигались в попутном направлении.

Экипаж патрульной автомашины отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку нёс службу согласно дислокации в районе дома №80 по улице Калинина.

В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пассажирка легкового авто получила травму позвоночника в аварии во Владивостоке
16:42, 13 февраля 2017 Пассажирка легкового авто получила травму позвоночника в аварии во Владивостоке

Проверка продолжается

Еще один пешеход
16:20, 13 февраля 2017 Еще один пешеход "добегался" во Владивостоке

40-летний мужчина госпитализирован с ушибом мозга

Жители Приморья предстанут перед судом за кражу транспортного средства
15:58, 13 февраля 2017 Жители Приморья предстанут перед судом за кражу транспортного средства

Обвиняемые дали признательные показания

Молодая автоледи сбила 80-летнюю старушку на
14:46, 13 февраля 2017 Молодая автоледи сбила 80-летнюю старушку на "зебре" во Владивостоке

Проверка обстоятельств ДТП продолжается

Замглавы полиции Приморья оказался
14:39, 13 февраля 2017 Замглавы полиции Приморья оказался "под колпаком" за неделю до обысков

Он пробудет в СИЗО Владивостока до 19 марта

Мужчина из Приморья похитил денежные средства у москвича
13:53, 13 февраля 2017 Мужчина из Приморья похитил денежные средства у москвича

Злоумышленник признался в содеянном

Во Владивостоке горела квартира
13:18, 13 февраля 2017 Во Владивостоке горела квартира

Обстоятельства случившегося выясняются