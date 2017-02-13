Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства массовой аварии во Владивостоке

Никто не пострадал

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 февраля, во Владивостоке в районе Калинина, 80 произошло массовое ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС.

Установлено, что 35-летний водитель автомашины Ниссан Дизель при спуске с кольцевой развязки Золотого моста в сторону улицы Калинина не справился с управлением. Грузовик совершил столкновение с припаркованными автомашинами Тойота Камри и патрульной автомашиной ДПС Форд Фокус. Затем автомобиль продолжил движение и столкнулся с Хонда Фит, Тойота Аксио, Тойота Витц, водители которых двигались в попутном направлении.

Экипаж патрульной автомашины отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку нёс службу согласно дислокации в районе дома №80 по улице Калинина.

В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.