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Общество

Материнский капитал в 2017 году: размер и последние изменения

Правительство проанализировало программу
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Материнский капитал в 2017 году будет выплачиваться, обещает правительство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Материнский капитал – это, по сути, государственная поддержка семьи, при рождении второго или последующего ребенка. И хотя получить сертификат на маткапитал мать может только на одного ребенка, эта соцвыплата – надежда многих улучшить жилищные условия, либо дать ребенку достойное образование.

Из-за кризиса, который был в стране в предыдущие годы, в 2015 году власти приняли решение отказаться от индексации маткапитала. Хотя с момента старта программы индексация этой соцвыплаты проходила ежегодно. Поползли даже слухи, что эту программу могут свернуть, из-за чего семьи, в которых рождался второй и последующие дети, остались бы без господдержки.

Таким образом, количество вопросов у россиян по материнскому капиталу множится изо дня в день. Ответить на часть вопросов можно уже сегодня. Но важно осознавать, что ситуация в стране меняется, и сделать длительные прогнозы пока довольно сложно.

В любом случае, в 2017 году сертификат на маткапитал можно будет получить по тем же правилам, что и раньше. Правительство, проанализировав программу маткапитала, заявляет, что это она является одной из наиболее эффективных социальных программ.

Но в 2017 году маткапитал индексироваться не будет. В декабре минувшего года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене ежегодной индексации материнского капитала. Но при этом правительство намерено сохранить выдачу сертификатов на маткапитал до 2020 года. На данный момент размер выплаты составляет 453 тысячи рублей. И это более чем в 2 раза больше суммы, которую начали выдавать по сертификату 10 лет тому, то есть, в первый год работы программы.

О том, будет ли сохранена программа выдачи сертификатов на материнский капитал до 2023 года, сказать пока сложно. Возможно, ее заменят иными мерами поддержки, которые будут учитывать доходы населения на тот момент.

Напомним, материнский капитал представляет из себя программу, которая действует в России с 2007 года. Она направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями.

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