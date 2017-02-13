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Политика и экономика

Девальвация рубля в 2017 году в России: мнение эксперта

Рубль сейчас испытывает довольно сильное давление
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Девальвация рубля в 2017 году в России все же ожидается, считает зампред правления Локо-банка Андрей Люшин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Он поделился своим прогнозом касательно курса российской валюты в 2017 году.

Как считает Люшин, то, что российская валюта продолжает в нынешней ситуации держаться в районе 59 рублей за доллар, не является сигналом к тому, что «возможности для дальнейшего роста исчерпаны». Но, по его мнению, все же следует ожидать снижения курса рубля по отношению к доллару и евро, хотя с начала закупок валюты Центробанком рубль и не демонстрирует резких скачков.

Рубль сейчас испытывает довольно сильное давление. На рынок вышел ЦБ с интервенциями. Это, по прогнозам экспертов, будет способствовать укреплению американской валюты. С другой стороны, цены на нефть восстановились после падения и также остаются стабильными. Но для рубля важнейшим фактором сейчас является приток спекулятивного капитала, в основном в рамках стратегии carry trade. Разница в ставках в РФ и на Западе все еще позволяет ее успешно принимать.

Но в таких условиях возрастает волатильность рынка. Поэтому Люшин не исключает, что скачки курса могут вскоре исчисляться не копейками, а даже в 1 руб. против доллара за торговую сессию. Поэтому, если Центробанк продолжит интервенции, доллар может вырасти уже в ближайшее время до 63-65 рублей.

Напомним, в текущем году российский рубль ждет 10% девальвация, нефть при этом будет стоить в пределах 50-60 долларов за баррель. Об этом сообщается в «Макроэкономическом прогнозе по ситуации в России и мире в 2017 году» Национального рейтингового агентства.

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