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Общество

Приморцы в прошлом году чаще умирали от старости, чем в 2015-м

Естественная убыль населения в регионе увеличилась, миграционный отток продолжается - а жениться стали реже
Фото: Сибдепо Фото: Сибдепо
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

По предварительной оценке, на 1 января 2017 года в Приморском крае постоянно проживает 1,925 миллиона человек: почти 1,5 миллиона из них горожане - и только 440 тысяч человек - это сельские жители, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

В прошлом году в Приморском крае родилось около 23,6 тысячи детей (на 3,8% меньше, чем в 2015 году). 57,3% всех родившихся в 2016 году детей - это вторые и более по порядку дети в приморских семьях.

Естественная убыль за год в регионе составила 11%, число умерших людей (26,2 тысячи) превысило число рожденных. Этот показатель с 2015 года ухудшился: тогда он составлял 6,2%.

Жители Приморья все чаще умирали от болезней нервной (рост на 14,2% в сравнении с 2015 годом) и эндокринной (на 24,2%) систем. Смертность "от старости" (от не указанных в других рубриках причин) участилась в 2,8 раза. А вот число смертей от болезней органов дыхания снизилось на 17,4%, от инфекционных и паразитарных заболеваний – на 10,5%, от внешних причин – на 9,2%.

Мужская смертность превысила женскую на 15,1%, она составила 14 тысяч человек.

Показатель младенческой смертности составил 6,4 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (показатель улучшился на 16,9% в сравнении с 2015-м).

За 2016 год приморцы сыграли 15,2 тысячи свадеб (на 11,4% меньше, чем за год до того). А вот разводиться в Приморском крае стали чаще. Несмотря на то, что этот показатель снизился в сравнении с 2015-м на 3,7% (то есть 9,3 тысячи разводов за 2016 год), фактически на тысячу заключенных браков в крае стало приходиться 610 браков расторгнутых (в 2015 году этот показатель составлял 561).

Что касается показателей миграции в регионе, здесь все несколько улучшилось в сравнении с 2015 годом - однако все же сальдо остается отрицательным. Так, число прибывших в Приморский край из других регионов России за 2016 год составило 20,8 тысячи человек (на 3,2% больше, чем в 2015), из других стран – 12,1 тысячи человек (на 0,8% больше). Выехало в другие регионы России 25,3 тысячи человек (на 0,4% меньше), в другие страны – 10,9 тысячи человек (на 13,2% больше). За прошлый год сменили регистрацию на территории края – 44,1 тысячи приморцев (на 2,3% меньше, чем в 2015), причем из них 18,9 тысячи человек сменили постоянную прописку.

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