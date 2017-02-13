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Политика и экономика

Когда откроют Египет в 2017 году: самые свежие новости

Российские эксперты посетили с проверкой аэропорт Каира
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Вопрос о том, когда откроют Египет для российских туристов является крайне актуальным. Так как сейчас в России бушует зима, а это значит, что многие россияне хотят выбирать место для отдыха. В этом отношении «страна пирамид» является лакомым кусочком, хотя и пока запретным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


12 февраля стало известно, что египетское направление будет снова доступно для россиян в конце месяца. При этом следует уточнить, что авиарейсы из России в Египет возобновятся после контрольных проверок Росавиации. Предложение о дате открытия для россиян аэропортов в трех египетских городах поступило в правительство от Минтранса.

Тем не менее, говорить о том, что конец февраля является 100%-ным сроком восстановления авиасообщения между РФ и Египтом — совершенно не приходится. Дело в том, что слишком много обстоятельств вмешивается в этот вопрос, главным из которых является вопрос о соблюдении максимальной безопасности в египетских аэропортах.

Российские власти вряд ли согласятся на послабления в этом отношении. Именно это обстоятельство и приводит к затягиванию сроков.

Отметим, что Египет долгое время отрицал прорехи в безопасности своих аэропортов, но осознав те потери, которые стране приходится нести из-за приостановки полетов из России, приступил к полномасштабной модернизации своих аэропортах. В итоге за кратчайшие сроки там установили новейшие системы безопасности.


Российские эксперты посетили с проверкой аэропорт Каира в начале февраля и уже представили свое заключение в Минтранс РФ. Теперь министерство должно подготовить соответствующий доклад для правительства.

Отметим, что египетские СМИ ранее писали, что февральская инспекция должна была стать финальной перед возобновлением авиасообщения между двумя странами. Однако позже министерство гражданской авиации Египта эту информацию опровергло, отметив, что дата возобновления полетов еще не определена.

Напомним, что полеты российских самолетов в Египет было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.

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