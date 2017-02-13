Артем станет центром Владивостока?

Так считает директор Азиатско-Тихоокеанского Института миграционных процессов Юрий Авдеев

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось первая встреча общественности города с разработчиками нового генерального плана Владивостокской городской агломерации, в которую входят помимо Владивостока Артем, Надеждинский и Шкотовский районы. Разработкой генплана с октября 2016 года занимается омское ИТП “Град”, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Проект будет готов в конце марта, а в конце апреля текущего года будет представлена первая, неокончательная версия нового генплана Владивостока.

Собравшимся предложили разбиться на группы и сформировать свое видение городских проблем, указать плюсы и минусы. После часа интенсивной работы горожане представили свои проекты. Несмотря на некоторые различия, их объединяло то, что город должен быть удобным и комфортным для жителей и гостей.

Подвел черту выступлениям директор Азиатско-Тихоокеанского Института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев: "Прежде всего, Владивосток - это восточная столица России. И значит ей должен соответствовать статус федерального города. Изначально администрация Приморского края планировала включить в состав Владивостокской агломерации и Уссурийск, и Находку, но в итоге приняла половинчатое решение, не включив в агломерацию не только эти города, но и Хасанский район, где летом отдыхает большинство жителей города. Многие жители Хасанского района работают во Владивостоке и поэтому он является неотъемлемой частью Владивостокской городской агломерации".

По мнению Юрия Авдеева, наиболее удачно формирующейся точкой логистики агломерации является город Артем, и через пару десятилетий именно этот город будет её административным центром, а историческая часть Владивостока должна стать туристко-рекреационной зоной. С этой точки зрения нужно выносить торговый порт из Владивостока, развивать морской пассажирский транспорт и другие виды деятельности, способствующие развитию туристического бизнеса в городе. Леса, окружающие Владивосток, должны в конечном итоге быть преобразованы в национальные парки, а в самом городе должна преобладать малоэтажная застройка.