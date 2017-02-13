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Общество

Из центра Владивостока пропадают автомобили

На улицах города орудуют эвакуаторы
Фото: dpskontrol_125rus Фото: dpskontrol_125rus
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке работают эвакуаторы, сообщает РИА VladNews.

По словам очевидцев, сразу три эвакуатора были замечены в центре, в районе улицы Алеутская. Также на месте работают сотрудники ДПС, которые выписывают шьрафы за неправильную парковку.

Ранее РИА VladNews сообщалоо том, что с начала февраля автомобилисты Владивостока стали жаловаться на обилие инспекторов ГИБДД, которые передислоцировались в городе на новые места, а также встали возле сменившихся дорожных знаков. Теперь водители, ездившие "по привычке" по давно уже знакомым дорогам, стали получать штрафы за нарушения ПДД там, где не ждали.

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