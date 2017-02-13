Прогноз курса валют 2017 от экспертов: курс валют вернется в лето 2015 года

Доллар может упасть до 55 рублей

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Курс валют вернутся к уровню лета 2015 года, считают эксперты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Российскую газету.

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников озвучил свои прогнозы касательно курса доллара и евро на ближайшие месяцы. По его прогнозам, доллар США может упасть до 55 рублей.

«Сегодня, вероятнее всего, мы будем наблюдать продолжение роста рубля против доллара и евро. Основная причина покупок российской валюты - рост цен на сырье», - сообщил финансовый аналитик.

Укреплению рубля, отмечает эксперт, будет способствовать рост цен на нефть. Так, 11 февраля был опубликован отчет Международного энергетического агентства, который привел к существенному росту цен на нефть. Поэтому рубль вновь укрепился. В отчете было указано, что спрос на нефть вырос в Европе, чему способствовало похолодание. На 27% вырос импорт в Китае, а это сигнализирует также о росте спроса на «черное золото». К тому же, по данным МЭА, выполнение договоренностей по сокращению уровня добычи нефти основными экспортерами выполнен на 90 % в первый месяц.

Как считает Мельников, уже на текущей неделе курс доллара может упасть до уровня в 55 рублей за 1 доллар США. Евро, уверен эксперт, подешевеет до 60 рублей.

Отметим, последний раз официальный курс евро опускался ниже 60 рублей 14 июня 2015 года. То есть, уже на текущей неделе курс валют может вернуться к уровню лета 2015 года.