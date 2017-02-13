Снег и похолодание обрушатся на Приморье в пятницу

Очередной циклон накроет регион

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Первую половину недели в Приморье сохранится устойчивая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

А вот уже во второй половине погодные условия начнут меняться. Ночью 16 февраля с Китая на Приморье начнет двигаться циклон, который принесет с собой небольшие и умеренные осадки.

В последний рабочий день в край начнет поступать холодный воздух. На большей территории усилится северный ветер и похолодает.

Во Владивостоке до середины недели будет тепло. В пятницу, 17 февраля, ожидается резкое похолодание, усилится северный ветер. Слабый снег возможен днем 16 и ночью 17 февраля.