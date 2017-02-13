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Общество

Какой сегодня праздник: 13 февраля - Всемирный день радио

Dпервые его отметили только в 2012 году
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

13 февраля отмечается Всемирный день радио. Как сказал Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, это - молодой праздник, впервые его отметили только в 2012 году. Он также подчеркнул, что сегодня радио становится спасением для уязвимого населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Стоит сказать, что решение о его праздновании Всемирного дня радио Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011 году. Кстати, именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций.

По словам учредителей праздника, это решение будет способствовать укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио. Прежде всего, речь идет о крупных радиовещательных компаниях и одиночках-любителях, а также международных СМИ, так и местных радиостанциях.

Также было отмечено, что в век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. Ко всему, коротковолновое вещание называют «радио кризиса», так как это – самый эффективный способ передачи информации в условиях отсутствия электричества, интернета и телефона. Поэтому ЮНЕСКО призывает все страны принимать активное участие во Всемирном дне радио.

Сегодня в честь Всемирного дня радио во многих государствах организуются мероприятия с участием радиовещательных компаний, правительственных и неправительственных организаций и общественности.

Также в это день радиолюбители могут отправить поздравительные радиограммы своим товарищам по увлечению во всем мире. Кроме Всемирного дня радио, поклонники этого вида связи отмечают также Всемирный день радиолюбителя, который приходится на 18 апреля. В этот день в 1925 году в Париже был создан Международный радиолюбительский союз, который и стал инициатором праздника.

Нужно добавить, что в России День радио празднуют 7 мая. Именно в этот день в 1895 году русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи.

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