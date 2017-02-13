Пассажирка легкового авто получила травму позвоночника в аварии во Владивостоке

Проверка продолжается

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Пассажирка легкового автомобиля Toyota Vitz получила сотрясение мозга и дисторсию шейного отдела позвоночника в аварии во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Потерпевшая направлена на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, 34-летний водитель легковушки, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил автомобилю Subaru Outback, который ехал по главной.

Столкновение произошло в районе дома № 22/5 по улице Воропаева, 11 февраля около 21:20. Проверка обчтоятельств ДТП продолжается.