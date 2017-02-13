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Происшествия

Еще один пешеход "добегался" во Владивостоке

40-летний мужчина госпитализирован с ушибом мозга
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в районе дома №44 по улице Фонтанной 31-летний водитель автомобиля Toyota Vitz сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного перехода (однако в зоне его видимости), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. По предварительным данным, автомобиль двигался состороны Нерчинской в сторону Суханова. ДТП произошло в темное время суток, около 20:30.

В результате наезда 40-летний мужчина был госпитализирован с ушибом головного мозга средней степени тяжести.

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