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Спорт

Приморский боксер взял «золото» международного турнира

Парню не было равных
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Приморский спортсмен Никита Чирвон завоевал золотую медаль на международном турнире по боксу среди юношей 15-16 лет в Белоруссии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта Приморья, в составе сборной России успешно выступил перспективный находкинский боксер, воспитанник тренера Глеба Устюжанина Никита Чирвон.

«В ринге ему не было равных в весовой категории до 75 килограммов. По итогам турнира Никита завоевал золотую медаль», – отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что в декабре 2016 года Никита стал победителем Первенства России по боксу среди юношей «Олимпийские надежды», а в 2015 году завоевал золотую медаль Первенства Европы.

Напомним, в 2016 году приморские спортсмены завоевали более 1 200 медалей на соревнованиях различного уровня.

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